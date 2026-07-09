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Сёмин оценил шансы «Зенита» и «Спартака» в Суперкубке

Встреча пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.30 мск.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» в интервью «СЭ».

«Сама вывеска “Спартак” — “Зенит” — очень интересно, всегда было и всегда будет, — сказал Сёмин “СЭ”. — Потому что это две команды, которые ставят задачу выиграть. Матч принципиальнейший. На поле будут самые лучшие игроки, которые на данный момент находятся в тренировочной работе. Ну и, я надеюсь, прекрасный стадион в Нижнем Новгороде будет полный».

Также Сёмин высказался о возможном изменении формата Суперкубка России.

«Мне нравится нынешний формат: выиграл один матч — значит, ты и забрал Суперкубок. Все-таки Суперкубок России — это не чемпионат, а короткое соперничество. И кто на данный момент сильнее, тот и становится обладателем. В актуальном формате мне еще нравится, что это нейтральное поле. Это можно проводить в любом нашем российском городе, где есть соответствующие стадионы и где болельщики любят футбол», — добавил Сёмин.

Матч за Суперкубок России состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

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