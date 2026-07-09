Сёмин оценил шансы «Зенита» и «Спартака» в Суперкубке

«Мне нравится нынешний формат: выиграл один матч — значит, ты и забрал Суперкубок. Все-таки Суперкубок России — это не чемпионат, а короткое соперничество. И кто на данный момент сильнее, тот и становится обладателем. В актуальном формате мне еще нравится, что это нейтральное поле. Это можно проводить в любом нашем российском городе, где есть соответствующие стадионы и где болельщики любят футбол», — добавил Сёмин.