Батраков назвал сборную Аргентины фаворитом ЧМ-2026

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков считает, что сборная Аргентины станет победителем чемпионата мира-2026. Об этом футболист рассказал журналистам.
В четвертьфинале мирового первенства аргентинская команда сыграет со сборной Швейцарии.
«Для меня лично кумир — Лионель Месси. Но Криштиану Роналду — высококлассный футболист, профессионал. Кому-то больше нравится один, кому-то другой, но они оба в порядке. Что касается чемпионата мира, то плей-офф все-таки интереснее группового этапа. Сейчас плей-офф дает те эмоции, за которые мы любим футбол. Думаю, что больше из матчей понравился Аргентина — Египет. Думаю, что выиграет чемпионат мира Аргентина. Лучшим игроком турнира на данный момент является Месси», — сказал Батраков.
Также футболист прокомментировал получение награды лучшему молодому игроку Российской премьер-лиги, которую он завоевал второй год подряд.
«Наверное, опять весна получилась не такой результативной. Возможно, это можно связать с игрой команды в целом, потому что все друг от друга зависим. Но все равно рад получить награду. Это оценка моего труда», — отметил Батраков.