Батраков назвал сборную Аргентины фаворитом ЧМ-2026

«Для меня лично кумир — Лионель Месси. Но Криштиану Роналду — высококлассный футболист, профессионал. Кому-то больше нравится один, кому-то другой, но они оба в порядке. Что касается чемпионата мира, то плей-офф все-таки интереснее группового этапа. Сейчас плей-офф дает те эмоции, за которые мы любим футбол. Думаю, что больше из матчей понравился Аргентина — Египет. Думаю, что выиграет чемпионат мира Аргентина. Лучшим игроком турнира на данный момент является Месси», — сказал Батраков.