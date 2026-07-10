Аргентинский вингер отклонил предложение ЦСКА, выбрав «Наполи»

Аргентинец отклонил предложение российского клуба, который был готов заключить с ним пятилетний контракт с зарплатой €4 млн в год. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.
По данным источника, 24-летний футболист уже договорился об условиях личного соглашения с итальянским «Наполи». Однако трансфер в неаполитанский клуб состоится только после продажи нескольких игроков нынешнего состава. Первое предложение «Наполи» по Себальосу составит $10 млн (€8,7 млн).
Себальос является воспитанником «Бока Хуниорс» и выступает за основной состав клуба с 2020 года. За это время аргентинский вингер провел 140 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.
Контракт Себальоса с «Бокой» рассчитан до конца 2026 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в €7 млн.