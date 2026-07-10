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Аргентинский вингер отклонил предложение ЦСКА, выбрав «Наполи»

Полузащитник «Бока Хуниорс» Эсекьель Себальос не стал переходить в московский ЦСКА, несмотря на выгодные финансовые условия.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Официальный паблик ПФК ЦСКА ВКонтакте

Аргентинец отклонил предложение российского клуба, который был готов заключить с ним пятилетний контракт с зарплатой €4 млн в год. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, 24-летний футболист уже договорился об условиях личного соглашения с итальянским «Наполи». Однако трансфер в неаполитанский клуб состоится только после продажи нескольких игроков нынешнего состава. Первое предложение «Наполи» по Себальосу составит $10 млн (€8,7 млн).

Себальос является воспитанником «Бока Хуниорс» и выступает за основной состав клуба с 2020 года. За это время аргентинский вингер провел 140 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.

Контракт Себальоса с «Бокой» рассчитан до конца 2026 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в €7 млн.