В «Зените» сравнили матч за Суперкубок с бразильским дерби

Полузащитник «Зенита» Джон Джон рассказал о настрое петербургской команды перед матчем за Суперкубок России против московского «Спартака». Бразилец заявил, что футболисты намерены показать свои лучшие качества и начать сезон с завоевания трофея.
— Можете ли сравнить игру против «Спартака» с предыдущими противостояниями в карьере?
— Мне доводилось играть в дерби «Коринтианс» — «Палмейрас», поэтому прекрасно представляю, что будет за атмосфера. Хотим проявить лучшие качества, обыграть принципиального соперника и завоевать трофей.
— Отсутствие Луиса Энрике и Дугласа Сантоса сильно сказывается?
— Безусловно, они важнейшие игроки. Их значение для команды очень велико, но, с другой стороны, у нас есть другие футболисты, которые работали на сборах, чтобы достойно заменить отсутствующих игроков. Но Дугласа и Энрике нам будет не хватать, — передает слова Джона Джона корреспондент «Матч ТВ».
Матч за Суперкубок России пройдет в субботу в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 по московскому времени. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ранее сообщил, что Луис Энрике и Дуглас Сантос вернутся в расположение команды уже после встречи со «Спартаком».
Опыт участия в противостоянии «Палмейраса» и «Коринтианса» позволяет Джону Джону заранее представить атмосферу российского матча. Встречи этих бразильских клубов считаются одним из наиболее принципиальных дерби страны.