В «Зените» сравнили матч за Суперкубок с бразильским дерби

— Безусловно, они важнейшие игроки. Их значение для команды очень велико, но, с другой стороны, у нас есть другие футболисты, которые работали на сборах, чтобы достойно заменить отсутствующих игроков. Но Дугласа и Энрике нам будет не хватать, — передает слова Джона Джона корреспондент «Матч ТВ».