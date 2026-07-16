Непомнящий назвал исход игры «Спартак» — «Зенит» в Суперкубке

У «Зенита» не хватает ключевых игроков, а те, кто есть, — не совсем в порядке, имею в виду Вендела. Не скажу, что кто-то сможет победить за счет класса, но должны быть собранность и настрой. В начале сезона игроки не всегда вписываются в игровой ритм. Обычно в таких матчах много не забивают. Жду победы одной из команд с разницей в один мяч, но больше склоняюсь к ничьей — 1:1. Счет 2:1 уже будет большим", — сказал Непомнящий Sport24.