Непомнящий назвал исход игры «Спартак» — «Зенит» в Суперкубке

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».
По мнению специалиста, фаворитом встречи остается «Зенит», однако состав московского клуба выглядит сильнее.
«Пока не представляю, как будет играть “Спартак”. Ждать чего-то в начале сезона — темное дело. С одной стороны, “Зенит” — фаворит, но у “Спартака” круче состав.
У «Зенита» не хватает ключевых игроков, а те, кто есть, — не совсем в порядке, имею в виду Вендела. Не скажу, что кто-то сможет победить за счет класса, но должны быть собранность и настрой. В начале сезона игроки не всегда вписываются в игровой ритм. Обычно в таких матчах много не забивают. Жду победы одной из команд с разницей в один мяч, но больше склоняюсь к ничьей — 1:1. Счет 2:1 уже будет большим", — сказал Непомнящий Sport24.
Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде. Начало — в 19:30 мск.