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РФС рассказал о новых офсайдных линиях в матче за Суперкубок

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о новой системе офсайдных линий на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Кадр из трансляции

Павел Каманцев подчеркнул, что на матче будут использоваться камеры с суперслоумо, режимом съемки с высокой частотой кадров, позволяющим существенно замедлить движение и рассмотрение быстрые процессы.

«В матче за Суперкубок России будет шикарный камера-план, большое количество камер с суперслоумо и многим другим. Кроме того, уже будет работать новая система построения офсайдных линий с новым программным обеспечением. Могу заверить, что с точки зрения работы судейской бригады и системы ВАР Российский футбольный союз готов к главному матчу лета на отлично», — приводит слова Каманцева РИА Новости.

Матч за Суперкубок России пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Напомним, что новый розыгрыш чемпионата России стартует 24 июля матчем между ЦСКА и «Балтикой».