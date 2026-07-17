Роман Павлюченко спрогнозировал итог Суперкубка России

— Это Суперкубок, поэтому игра в любом случае должна получиться равной. Мне кажется, небольшое преимущество у «Зенита» будет за счет контроля мяча и качества состава. Но у «Спартака» начинается новый сезон, сборы прошли, силы есть, мотивация тоже будет максимальная.
Думаю, игра будет с забитыми мячами. «Спартак» точно даст бой, потому что в таких матчах по-другому нельзя. Но все-таки класс футболистов «Зенита», на мой взгляд, сейчас выше.
При этом у «Спартака» тоже есть отдельные игроки, которые могут решить исход матча одним моментом. Поэтому легкой игры для «Зенита» точно не будет. Но если брать качество состава и общий уровень, то небольшое преимущество все-таки на стороне петербуржцев. Не хочется этого говорить, но думаю, в очень тяжелом матче «Зенит» возьмет Суперкубок, — цитирует Романа Павлюченко «Ставка ТВ».
Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 18 июля в 19:30 по московскому времени на стадионе «Нижний Новгород».
Роману Павлюченко 44 года. Во время карьеры футболиста он выступал за такие клубы как лондонский «Тоттенхэм», «Спартак», «Локомотив», екатеринбургский «Урал», краснодарская «Кубань», волгоградский «Ротор», ставропольское «Динамо», московский «Арарат» и ногинское «Знамя». Форвард является двукратным обладателем Кубка России (2003, 2015). Павлюченко провел за сборную России 51 матч, забив 21 мяч. Он выступал в составе команды на чемпионате Европы‑2008, где россияне завоевали бронзу.
Павлюченко дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России (2006 и 2007). Нападающий является рекордсменом сборной России по количеству голов на чемпионатах Европы (4). В чемпионатах России Павлюченко провел 309 матчей и забил 104 мяча.