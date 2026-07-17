Роман Павлюченко спрогнозировал итог Суперкубка России

При этом у «Спартака» тоже есть отдельные игроки, которые могут решить исход матча одним моментом. Поэтому легкой игры для «Зенита» точно не будет. Но если брать качество состава и общий уровень, то небольшое преимущество все-таки на стороне петербуржцев. Не хочется этого говорить, но думаю, в очень тяжелом матче «Зенит» возьмет Суперкубок, — цитирует Романа Павлюченко «Ставка ТВ».