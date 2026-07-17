Зобнин назвал одинаково принципиальными матчи с «Зенитом» и ЦСКА

«Понятно, что завтра матч за титул. Ни у кого не будет проблем с мотивацией. Готовились три недели, были в Тарасовке, потом переехали в Тушино. Надеюсь, что завтра со стопроцентной готовностью подойдем к игре. Наверное, да, принципиальность матчей против “Зенита” и ЦСКА одинакова сейчас, оба такие», — сказал Зобнин журналистам.