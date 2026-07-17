Зобнин назвал одинаково принципиальными матчи с «Зенитом» и ЦСКА

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин заявил, что считает матчи против «Зенита» и ЦСКА одинаково принципиальными.
18 июля «Спартак» встретится с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 мск.
«Понятно, что завтра матч за титул. Ни у кого не будет проблем с мотивацией. Готовились три недели, были в Тарасовке, потом переехали в Тушино. Надеюсь, что завтра со стопроцентной готовностью подойдем к игре. Наверное, да, принципиальность матчей против “Зенита” и ЦСКА одинакова сейчас, оба такие», — сказал Зобнин журналистам.
«Зенит» сыграет за Суперкубок России в статусе чемпиона страны, а «Спартак» получил право участвовать в матче благодаря победе в Кубке России.