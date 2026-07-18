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Мостовой предсказал, чем закончится битва за Суперкубок России

Экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в беседе со «Ставка ТВ» поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Встреча, открывающая новый сезон российского футбола, пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде: «Зенит» завоевал право на матч как чемпион РПЛ сезона-2025/26, «Спартак» — как обладатель Кубка России. Прогноз Мостового — ничья в основное время (коэффициент 3.45).

«“Зенит” и “Спартак” — это всегда вывеска. Тут не надо дополнительно объяснять, что значит такое противостояние для болельщиков. Думаю, команды все равно сделают праздник для всех: будет борьба, эмоции и напряжение, потому что никто не захочет начинать сезон с поражения от такого соперника. Кто выиграет, я не берусь сказать. Здесь слишком много неизвестного, и в таких матчах заранее выбирать победителя очень трудно. Думаю, в основное время может быть 1:1, а дальше команды, скорее всего, рассудит серия пенальти. Жалко, конечно, что не будет дополнительного времени, но вот такой сейчас регламент», — сказал Мостовой.

Осторожность легенды «Спартака» понятна: летом обе команды переживают перемены, а очные матчи последних лет действительно получались закрытыми — в четырех из шести последних встреч соперники на двоих забивали не больше двух мячей. Для «Зенита» Сергея Семака Суперкубок давно стал привычным трофеем, красно-белые же не выигрывали этот титул с 2017 года — и постараются начать сезон с громкой победы над главным конкурентом.

Матч начнется в 19:30 по московскому времени, игру покажут «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Футбол. Суперкубок России
18.07
Зенит
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.45
П2
3.55
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