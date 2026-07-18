Глушаков не будет праздновать победу «Спартака» в Суперкубке

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как отреагирует, если московская команда победит «Зенит» в матче за Суперкубок России.
Футболист признался, что порадуется за красно-белых, но не собирается устраивать бурное празднование. При этом он вспомнил чемпионский сезон «Спартака», после которого забирался на забор с банкой самогона.
«Никак. Пойду домой спокойно. Как мне праздновать? Я же не участник. Порадуюсь за “Спартак”, скажу, что молодцы и все.
Эмоции будут у фанатов. В любом случае, с ума сходить не буду; как в чемпионский год, с банкой самогона на забор прыгать не собираюсь.
Просто порадуюсь за ребят и поздравлю их с тем, что взяли трофей», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».
Глушаков также назвал преимущество «Спартака» перед встречей с петербургской командой.
«Вижу в организации последних игр, которые были в чемпионате, где “Спартак” довольно неплохо выглядел — более организованно, чем “Зенит”. Только в этом вижу преимущество. А так, это игра, это финал и неизвестно, кто выиграет Суперкубок», — отметил бывший игрок красно-белых.
По мнению Глушакова, отсутствие Дугласа Сантоса и Луиса Энрике лишь отчасти поможет московской команде: «Сыграет отчасти, но я думаю, что у “Зенита” есть равноценные замены этим игрокам».
Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.