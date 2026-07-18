Глушаков не будет праздновать победу «Спартака» в Суперкубке

«Никак. Пойду домой спокойно. Как мне праздновать? Я же не участник. Порадуюсь за “Спартак”, скажу, что молодцы и все.



Эмоции будут у фанатов. В любом случае, с ума сходить не буду; как в чемпионский год, с банкой самогона на забор прыгать не собираюсь.



Просто порадуюсь за ребят и поздравлю их с тем, что взяли трофей», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».