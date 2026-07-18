Мостовой надеется увидеть в Суперкубке футбол уровня ЧМ

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом».
Мостовой выразил надежду, что обе команды вдохновятся уровнем игры, который показывают участники чемпионата мира 2026 года. По его словам, хотелось бы увидеть футбол, максимально приближенный к матчам мирового первенства.
Экс-полузащитник также признался, что будет поддерживать «Спартак», однако отметил, что у «Зенита» не меньше шансов на победу, а возможно, они даже выше. Матч пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде.