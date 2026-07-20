Тренер «Зенита» оценил атмосферу на Суперкубке России

— Да, действительно было много болельщиков «Спартака» на матче за Суперкубок. Но когда выигрываешь, это дает больше эмоций, потому что мы практически играли в гостях. Но и наших болельщиков было много. Благодарны им за это. Они важны для нас. Мы все сделаем для них, — приводит слова де Оливейры «Чемпионат».