Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.06
П2
6.50
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
1
:
Аргентина
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Ленинградец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сочи
0
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2

Тренер «Зенита» оценил атмосферу на Суперкубке России

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра прокомментировал победу над «Спартаком» в матче за Суперкубок России.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Встреча состоялась 18 июля в Нижнем Новгороде на стадионе «Совкомбанк Арена». Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался «Зенит» — 4:2.

Специалист отметил атмосферу на трибунах и поддержку болельщиков сине-бело-голубых.

— Да, действительно было много болельщиков «Спартака» на матче за Суперкубок. Но когда выигрываешь, это дает больше эмоций, потому что мы практически играли в гостях. Но и наших болельщиков было много. Благодарны им за это. Они важны для нас. Мы все сделаем для них, — приводит слова де Оливейры «Чемпионат».

В первом туре нового сезона РПЛ «Зенит» 25 июля сыграет на выезде с тольяттинским «Акроном».

Зенит
5:3
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Суперкубок России, Финал
18.07.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.
Читать дальше