Тренер «Зенита» оценил атмосферу на Суперкубке России

Встреча состоялась 18 июля в Нижнем Новгороде на стадионе «Совкомбанк Арена». Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался «Зенит» — 4:2.
Специалист отметил атмосферу на трибунах и поддержку болельщиков сине-бело-голубых.
— Да, действительно было много болельщиков «Спартака» на матче за Суперкубок. Но когда выигрываешь, это дает больше эмоций, потому что мы практически играли в гостях. Но и наших болельщиков было много. Благодарны им за это. Они важны для нас. Мы все сделаем для них, — приводит слова де Оливейры «Чемпионат».
В первом туре нового сезона РПЛ «Зенит» 25 июля сыграет на выезде с тольяттинским «Акроном».
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
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