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Глава РПЛ назвал трех главных фаворитов чемпионской гонки

Президент РПЛ Александр Алаев поделился ожиданиями от нового сезона и назвал главных претендентов на победу в чемпионате России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Спартак"

«Объективно, в последние годы “Зенит” и “Краснодар” боролись за чемпионство. Думаю, ни те, ни те, слабее не стали. Но мне бы очень хотелось, чтобы другие команды включились в чемпионскую гонку. Конечно, “Спартак” — одна из тех команд, которая может это сделать», — сказал Алаев.

В минувшем сезоне «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, опередив на два балла прошлогоднего чемпиона РПЛ — «Краснодар». «Спартак» финишировал на четвертом месте, отстав от выигравшего бронзу «Локомотива» на два балла.

На минувших выходных «Зенит» обыграл «Спартак» (1:1, пен. 4:2) в матче за Суперкубок России.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. В 1-м туре «Зенит» на выезде встретится с тольяттинским «Акроном», «Краснодар» в гостях сыграет с казанским «Рубином», а «Спартак» дома примет дебютанта лиги — московскую «Родину».