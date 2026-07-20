Глава РПЛ назвал трех главных фаворитов чемпионской гонки

«Объективно, в последние годы “Зенит” и “Краснодар” боролись за чемпионство. Думаю, ни те, ни те, слабее не стали. Но мне бы очень хотелось, чтобы другие команды включились в чемпионскую гонку. Конечно, “Спартак” — одна из тех команд, которая может это сделать», — сказал Алаев.