«Спартак» готов к борьбе за чемпионство. Итоги матча за Суперкубок России

И все же есть один важный момент, который заставляет немного попридержать восторженные оценки в адрес «Спартака». Один матч за суперкубок, каким бы ярким и эмоциональным он ни был, далеко не всегда отражает реальную силу команды на дистанции всего сезона. История российского футбола знает немало примеров, когда победа в первом матче не становилась залогом успеха в чемпионате, а поражение не означало провала.