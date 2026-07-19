«Спартак» готов к борьбе за чемпионство. Итоги матча за Суперкубок России

Петербургский «Зенит» в серии пенальти обыграл московский «Спартак» в матче Олимпбет — Суперкубка России по футболу. О проблемах действующего чемпиона страны и радужных перспективах красно-белых — в материале ТАСС.
Матч за Суперкубок России стал не просто очередной встречей двух принципиальных соперников, а настоящей демонстрацией амбиций и проверкой готовности к новому сезону. «Зенит» в очередной раз подтвердил статус самого титулованного участника этого турнира: петербуржцы завоевали трофей в десятый раз и по этому показателю уверенно опережают все остальные российские команды.
Для болельщиков сине-бело-голубых это повод для радости, однако, несмотря на итоговую победу, нельзя сказать, что «Зенит» убедительно подтвердил статус единоличного фаворита предстоящего чемпионата России. Скорее московский «Спартак» сумел показать, что является главным конкурентом петербуржцев в борьбе за золотые медали. Да, фанаты красно-белых ушли со стадиона разочарованными, но лишь из-за исхода матча, который совсем не отражает его содержание.
«Спартак» использовал отработанную тактику, а Семак перемудрил
Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо не стал повторно изобретать свой уникальный велосипед и отказываться от той модели игры, которую его команда использовала весной. Тогда красно-белые дважды встречались с «Зенитом», действуя по схеме без номинальных нападающих. Такое решение выглядело смело и работало с переменным успехом, но однозначно было рабочим и интересным, позволившим в конечном итоге выиграть кубок.
Ключевым элементом такой схемы стал Кристофер Мартинс: выносливость и универсальность позволяли ему фактически закрывать сразу две позиции в центре поля, делая опорную зону «Спартака» очень плотной и мобильной. На флангах обороны привычно надежно действовали непрофильные защитники Роман Зобнин и Жедсон Фернандеш, а подвижная полузащита москвичей создавала серьезные трудности обороне «Зенита», которая выглядела не до конца сыгранной, в том числе из-за проблем со здоровьем у Игоря Дивеева, который пропустил большую часть подготовки к сезону, но в прошедшем матче вышел в старте.
Вдобавок, тренерский штаб сине-бело-голубых пустился в эксперименты, которые себя не оправдали. Сергей Семак решил попробовать на правом краю связку из Вани Дркушича и Густаво Мантуана. Этот вариант совершенно не наигрывался в предыдущих матчах, и решение выглядело рискованным.
Еще одной проблемой стал Максим Глушенков, который снова не сумел проявить себя на позиции центрального атакующего полузащитника. В результате уже в конце первого тайма тренерский штаб «Зенита» был вынужден пойти на перестановки, чтобы хоть как-то стабилизировать игру: Мантуан ушел налево, Педро сместился в центр, а Глушенков — на освободившийся правый фланг, откуда хоть периодически начал создавать остроту.
До перерыва ситуация для петербуржцев была откровенно тревожной: команда не нанесла ни одного удара в створ ворот, тогда как «Спартак» сделал это четырежды, при этом еще и больше владел мячом. Гол в ворота действующего чемпиона выглядел абсолютно закономерным итогом того, что происходило на поле. Однако на второй тайм сине-бело-голубые вышли предельно заряженными, и это несколько изменило рисунок игры.
Накал эмоций на уровне плей-офф ЧМ
После перерыва эмоции на поле били через край. Обе команды действовали на предельно высоких скоростях, играли с огоньком, а напряжение было настолько сильным, что несколько раз дело едва не доходило до массовых драк. Атмосфера на стадионе была такой, будто на кону стоит не выставочный трофей, а что-то гораздо большее. Уровень мотивации у игроков зашкаливал, и именно это делало матч по-настоящему захватывающим.
Не обошлось и без скандалов, которые давно являются привычной частью больших российских матчей. Один из спорных эпизодов был связан с решением судейской бригады самостоятельно выбрать ворота для исполнения послематчевой серии пенальти, причем выбраны были те, за которыми располагалась трибуна болельщиков «Зенита». Это вызвало бурю эмоций у спартаковской стороны и добавило напряжения и без того накаленной ситуации.
Еще одним ярким, но неоднозначным моментом стало поведение Александра Соболева в концовке матча, который во многом и спровоцировал последующее решение судейской бригады отвести исполнение пенальти подальше от спартаковских фанатов. Но при всем негативе, который в последнее время сопровождал нападающего, в этой игре он проявил великолепную выдержку, особенно учитывая, что встречался со своим бывшим клубом. Соболев реализовал два ключевых пенальти и фактически стал одним из главных героев встречи.
Нельзя не отметить и вклад вратаря «Зенита» Дениса Адамова. Именно он в самые критические моменты держал команду в игре: в концовке при счете 0:1 дважды спасал сине-бело-голубых, а в серии пенальти совершил два важных сейва. После такого матча никаких вопросов о первом номере «Зенита» на предстоящий сезон точно нет.
При этом нужно отдать должное и «Спартаку»: команда не отпускала инициативу, старалась контролировать игру и даже во втором тайме создавала острые моменты. По количеству и качеству шансов красно-белые выглядели острее, и они действительно заслужили победу. С такой игрой действительно можно претендовать на чемпионство.
Нюанс, который перечеркивает все выводы
И все же есть один важный момент, который заставляет немного попридержать восторженные оценки в адрес «Спартака». Один матч за суперкубок, каким бы ярким и эмоциональным он ни был, далеко не всегда отражает реальную силу команды на дистанции всего сезона. История российского футбола знает немало примеров, когда победа в первом матче не становилась залогом успеха в чемпионате, а поражение не означало провала.
Например, в прошлом сезоне ЦСКА сумел обыграть действующего на тот момент чемпиона России «Краснодар» (1:0). Тогда многие поспешили записать армейцев в главные претенденты на золото, но в итоге команда провалилась в Российской премьер-лиге.
Есть и обратный пример: в 2022 году «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 4:0 в суперкубке, но, вопреки ожиданиям, красно-белые провели весьма достойный сезон и в итоге завоевали бронзовые медали чемпионата. Да, концовку они смазали, но весь сезон показывали, что способны бороться с сильнейшими и навязывать свою игру даже в матчах с фаворитами.
Поэтому, хотя «Спартак» сейчас действительно выглядит готовым к борьбе за чемпионство, делать глобальные выводы пока рано. Да, команда показала характер, тактическое разнообразие и умение создавать проблемы мотивированному чемпиону. Но впереди длинный сезон, в котором многое может измениться.
Денис Бояров.
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
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