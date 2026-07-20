Зырянов: «Спартак» оказал «Зениту» достойное сопротивление

«Побеждать в таких матчах всегда приятно. А когда твой соперник “Спартак”, это приятно вдвойне. При этом хочу сказать, что соперник оказал очень достойное сопротивление, но “Зенит” проявил характер и добился победы.



Насколько нервной получилась игра? Очень нервная. Особенно концовка. Все было из серии “кто кого перетянет”. Да и пенальти на последней минуте основного времени еще надо было реализовать. Исходя из некоторого опыта прошлого сезона, воспринимали это с опаской. Хорошо, что все хорошо закончилось.



Это заслуга команды, которая регулярно становится чемпионом или берет Кубок России и, естественно, получает возможность играть в матче за Суперкубок. Что мы подтверждаем, увеличивая отрыв по победам в Суперкубке от ближайших конкурентов», — сказал Зырянов.