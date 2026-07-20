Зырянов: «Спартак» оказал «Зениту» достойное сопротивление

Команда из Санкт-Петербурга ушла от поражения на 90+8-й минуте благодаря голу Александра Соболева с пенальти. Он же и принес победу «сине-бело-голубым» в послематчевой серии 11-метровых ударов.
«Побеждать в таких матчах всегда приятно. А когда твой соперник “Спартак”, это приятно вдвойне. При этом хочу сказать, что соперник оказал очень достойное сопротивление, но “Зенит” проявил характер и добился победы.
Насколько нервной получилась игра? Очень нервная. Особенно концовка. Все было из серии “кто кого перетянет”. Да и пенальти на последней минуте основного времени еще надо было реализовать. Исходя из некоторого опыта прошлого сезона, воспринимали это с опаской. Хорошо, что все хорошо закончилось.
Это заслуга команды, которая регулярно становится чемпионом или берет Кубок России и, естественно, получает возможность играть в матче за Суперкубок. Что мы подтверждаем, увеличивая отрыв по победам в Суперкубке от ближайших конкурентов», — сказал Зырянов.
«Зенит» в 10-й раз стал обладателем Суперкубка России и обновил собственный рекорд по победам в турнире. На счету ЦСКА восемь побед, у «Локомотива» — три, у «Рубина» — две, у «Спартака» — одна.
С 2020 года «Зенит» не выигрывал Суперкубок страны лишь однажды — в 2025 году, когда трофей достался ЦСКА.
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
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