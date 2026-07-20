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Шалимов объяснил, почему «Спартак» отпускает выигрышные матчи

Игорь Шалимов высказался о прошедшем матче «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок России.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Российский тренер Игорь Шалимов в беседе с «РБ Спорт» объяснил, почему «Спартак» продолжает упускать победы, а также оценил игру красно-белых и «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Матч в Нижнем Новгороде завершился победой «Зенита» в серии пенальти (1:1, 4:2). При этом «Спартак» вел в счете до 90+8-й минуты, когда нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев реализовал пенальти и перевел встречу в серию одиннадцатиметровых.

«Вернусь в рестарт этого сезона и в целом в то, как провели весну. Надо смотреть в детали — мы отмечаем игру, структуру, то, что поменял Карседо. Но есть ключевые моменты, когда “Спартак” теряет очки — это индивидуальные ошибки футболистов. Несколько пенальти весной, индивидуальные ошибки Ву и Солари (в матчах в Питере) и Джику (в матче с “Динамо” на Кубок). Во всех этих матчах красно-белые теряли очки. Если на исправление этих ошибок нет времени у Карседо, должен был в штабе специалисты, которые это объясняют игрокам — 10−15 минут работы на тренировках плюс видео. Из-за этого “Спартак” отпускает выигрышные матчи, теряет очки. В этой игре Джику идет в единоборство на последних минутах, выставляет руку — и мяч касается этой руки. Это пенальти, у меня вопросов нет. Зачем Джику выставил ее? Ну подталкивай, ставь спину — но когда ты поднимаешь руку высоко, на уровень головы, надо понимать, что пенальти может быть. На этом “Спартак” будет гореть, и время с весны показывает, что этим не занимаются. С первых же туров надо играть очень собрано, не допускать таких ляпов», — сказал Шалимов.

Также специалист высказался о выборе стартовых составов обеих команд.

«Если смотреть состав “Зенита” до начала матча, то могло показаться, что могут сыграть в три центральных защитника, но в итоге предпочли вариант с двумя — Дркушич справа, а Мантуан выше. Что касается состава “Спартака”, то это третья игра с “Зенитом” при Карседо за последние полгода — и две игры до этой играли без центрфорварда. Также было и в этот раз. По флангам Солари и Маркиньос, в центре обороны восстановился Бабич. По манере игры то же самое — Литвинов сваливается в зону правого защитника, Жедсон уходит вперед, сужая, а Солари располагается широко, то же самое — слева. “Спартак” играл с преимуществом в первом тайме — мобильно, играет широко, прессингует. “Зенит” первые таймы в этих трех матчах (при Карседо) проводит плохо, противопоставить в атаке не может ничего», — отметил Шалимов.

Кроме того, тренер прокомментировал отсутствие жеребьевки перед серией пенальти и исполнение одиннадцатиметровых футболистами обеих команд.

«Вопрос в том, что написано в правилах. Если в правилах написано, что есть угроза безопасности и такое решение принял судья, вопросов нет. Но для меня гораздо важнее было то, что не вышел Помазун, который отлично играет на пенальти — это ключевое. И второй момент — как спартаковцы били пенальти. Почитал слова Вячеслава Чанова о Максименко — Александр не чувствует бьющих. Нет, наверное, чутья. По-моему, единственный удар, где он угадал — в случае с Соболевым. Как били спартаковцы? Умяров ударом дал возможность Адамова отразить удар — мяч шел на высоте, достаточной для того, чтобы голкипер выставил ногу и отразил удар. То есть просто неудачно исполненный удар. Что касается Игоря Дмитриева, то Адамов угадал. Как и в случае с Солари — тоже угадал, но аргентинец ударил точнее и сильнее», — сказал Шалимов.

Зенит
5:3
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Суперкубок России, Финал
18.07.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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