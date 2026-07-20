Шалимов объяснил, почему «Спартак» отпускает выигрышные матчи

Российский тренер Игорь Шалимов в беседе с «РБ Спорт» объяснил, почему «Спартак» продолжает упускать победы, а также оценил игру красно-белых и «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
Матч в Нижнем Новгороде завершился победой «Зенита» в серии пенальти (1:1, 4:2). При этом «Спартак» вел в счете до 90+8-й минуты, когда нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев реализовал пенальти и перевел встречу в серию одиннадцатиметровых.
«Вернусь в рестарт этого сезона и в целом в то, как провели весну. Надо смотреть в детали — мы отмечаем игру, структуру, то, что поменял Карседо. Но есть ключевые моменты, когда “Спартак” теряет очки — это индивидуальные ошибки футболистов. Несколько пенальти весной, индивидуальные ошибки Ву и Солари (в матчах в Питере) и Джику (в матче с “Динамо” на Кубок). Во всех этих матчах красно-белые теряли очки. Если на исправление этих ошибок нет времени у Карседо, должен был в штабе специалисты, которые это объясняют игрокам — 10−15 минут работы на тренировках плюс видео. Из-за этого “Спартак” отпускает выигрышные матчи, теряет очки. В этой игре Джику идет в единоборство на последних минутах, выставляет руку — и мяч касается этой руки. Это пенальти, у меня вопросов нет. Зачем Джику выставил ее? Ну подталкивай, ставь спину — но когда ты поднимаешь руку высоко, на уровень головы, надо понимать, что пенальти может быть. На этом “Спартак” будет гореть, и время с весны показывает, что этим не занимаются. С первых же туров надо играть очень собрано, не допускать таких ляпов», — сказал Шалимов.
Также специалист высказался о выборе стартовых составов обеих команд.
«Если смотреть состав “Зенита” до начала матча, то могло показаться, что могут сыграть в три центральных защитника, но в итоге предпочли вариант с двумя — Дркушич справа, а Мантуан выше. Что касается состава “Спартака”, то это третья игра с “Зенитом” при Карседо за последние полгода — и две игры до этой играли без центрфорварда. Также было и в этот раз. По флангам Солари и Маркиньос, в центре обороны восстановился Бабич. По манере игры то же самое — Литвинов сваливается в зону правого защитника, Жедсон уходит вперед, сужая, а Солари располагается широко, то же самое — слева. “Спартак” играл с преимуществом в первом тайме — мобильно, играет широко, прессингует. “Зенит” первые таймы в этих трех матчах (при Карседо) проводит плохо, противопоставить в атаке не может ничего», — отметил Шалимов.
Кроме того, тренер прокомментировал отсутствие жеребьевки перед серией пенальти и исполнение одиннадцатиметровых футболистами обеих команд.
«Вопрос в том, что написано в правилах. Если в правилах написано, что есть угроза безопасности и такое решение принял судья, вопросов нет. Но для меня гораздо важнее было то, что не вышел Помазун, который отлично играет на пенальти — это ключевое. И второй момент — как спартаковцы били пенальти. Почитал слова Вячеслава Чанова о Максименко — Александр не чувствует бьющих. Нет, наверное, чутья. По-моему, единственный удар, где он угадал — в случае с Соболевым. Как били спартаковцы? Умяров ударом дал возможность Адамова отразить удар — мяч шел на высоте, достаточной для того, чтобы голкипер выставил ногу и отразил удар. То есть просто неудачно исполненный удар. Что касается Игоря Дмитриева, то Адамов угадал. Как и в случае с Солари — тоже угадал, но аргентинец ударил точнее и сильнее», — сказал Шалимов.
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти