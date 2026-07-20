Шалимов объяснил, почему «Спартак» отпускает выигрышные матчи

«Вернусь в рестарт этого сезона и в целом в то, как провели весну. Надо смотреть в детали — мы отмечаем игру, структуру, то, что поменял Карседо. Но есть ключевые моменты, когда “Спартак” теряет очки — это индивидуальные ошибки футболистов. Несколько пенальти весной, индивидуальные ошибки Ву и Солари (в матчах в Питере) и Джику (в матче с “Динамо” на Кубок). Во всех этих матчах красно-белые теряли очки. Если на исправление этих ошибок нет времени у Карседо, должен был в штабе специалисты, которые это объясняют игрокам — 10−15 минут работы на тренировках плюс видео. Из-за этого “Спартак” отпускает выигрышные матчи, теряет очки. В этой игре Джику идет в единоборство на последних минутах, выставляет руку — и мяч касается этой руки. Это пенальти, у меня вопросов нет. Зачем Джику выставил ее? Ну подталкивай, ставь спину — но когда ты поднимаешь руку высоко, на уровень головы, надо понимать, что пенальти может быть. На этом “Спартак” будет гореть, и время с весны показывает, что этим не занимаются. С первых же туров надо играть очень собрано, не допускать таких ляпов», — сказал Шалимов.