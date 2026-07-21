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Соболева вызвали на заседание КДК после матча за Суперкубок России

Комитет рассмотрит дисциплинарные нарушения в матче за Суперкубок России.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"/ТАСС

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС пригласил нападающего «Зенита» Александра Соболева на ближайшее заседание по итогам матча за Суперкубок России. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Заседание КДК состоится 23 июля. Комитет рассмотрит дисциплинарные нарушения, зафиксированные во время встречи между «Зенитом» и «Спартаком», которая прошла 18 июля в Нижнем Новгороде. На заседание также приглашены представители обоих клубов.

Встреча завершилась победой «Зенита» в серии пенальти — 4:2 после ничьей 1:1 в основное время. Соболев сравнял счет на восьмой компенсированной ко второму тайму минуте, после чего отпраздновал гол возле сектора болельщиков «Спартака». В ответ фанаты начали бросать на поле пластиковые стаканы.

Зенит
5:3
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Суперкубок России, Финал
18.07.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
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