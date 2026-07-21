«Спартак» подал жалобу в ЭСК после матча за Суперкубок России

«Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча за Суперкубок России против «Зенита». Об этом сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, московский клуб попросил ЭСК рассмотреть три спорных эпизода встречи. Красно-белые считают, что нападающий «Зенита» Александр Соболев нарушил правила на Жедсоне Фернандеше, а полузащитник Вильмар Барриос сфолил на Наиле Умярове. Кроме того, в «Спартаке» не согласны с назначением пенальти в свои ворота за игру рукой защитника Александера Джику.
Матч за Суперкубок России завершился вничью 1:1 в основное время. В серии пенальти победу со счетом 4:2 одержал «Зенит».
В первом туре нового сезона РПЛ «Спартак» встретится с «Родиной», а «Зенит» сыграет с «Акроном».
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти