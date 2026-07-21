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«Спартак» подал жалобу в ЭСК после матча за Суперкубок России

18 июля «Зенит» обыграл «Спартак» в серии пенальти со счетом 4:2.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Спартак"

«Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча за Суперкубок России против «Зенита». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, московский клуб попросил ЭСК рассмотреть три спорных эпизода встречи. Красно-белые считают, что нападающий «Зенита» Александр Соболев нарушил правила на Жедсоне Фернандеше, а полузащитник Вильмар Барриос сфолил на Наиле Умярове. Кроме того, в «Спартаке» не согласны с назначением пенальти в свои ворота за игру рукой защитника Александера Джику.

Матч за Суперкубок России завершился вничью 1:1 в основное время. В серии пенальти победу со счетом 4:2 одержал «Зенит».

В первом туре нового сезона РПЛ «Спартак» встретится с «Родиной», а «Зенит» сыграет с «Акроном».

Зенит
5:3
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Суперкубок России, Финал
18.07.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
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Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
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