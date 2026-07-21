«АртЭРА» опровергли невыплату денег рабочим на Суперкубке России

«Изначально у нас были прописаны одни тайминги, но в итоге они сдвинулись — потребовалось на пять часов больше репетировать вынос конструкций на поле. Сначала мы искали 60 человек, но потом поняли, что нам надо 90. Из-за того, что людей стало больше, понадобилось и больше времени на обратную связь от работников и координаторов. Информация о том, что работники не получили оплату, не соответствует действительности. Часть денег мы уже передали хелперам и сборщикам, с остальными же находимся в постоянном контакте», — приводит слова Вольгачевой Legalbet.