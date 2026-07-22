Бывший игрок «Зенита» и «Локомотива» перешел в БАТЭ

Футболист присоединился к команде в статусе свободного агента. По информации Transfermarkt, соглашение с Джорджевичем рассчитано до конца 2026 года.
Большую часть карьеры на постсоветском пространстве форвард провел в России. В разные годы он защищал цвета «Зенита», «Арсенала» (Тула), московского «Локомотива» и «Сочи».
Всего в Российской премьер-лиге Джорджевич сыграл 105 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 15 результативных передач. Вместе с сине-бело-голубыми Джорджевич стал обладателем Суперкубка России в сезоне-2016/17.