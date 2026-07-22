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Орлов выделил новичка «Зенита» в матче за Суперкубок России

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре защитника «Зенита» Кевина Андраде в матче за Суперкубок России с московским «Спартаком».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Основное время встречи завершилось вничью — 1:1, а в серии пенальти победу со счетом 4:2 одержали футболисты петербургского клуба.

«Мне понравился наш новый центральный защитник, который перешел из “Балтики”, — Андраде. Я вдруг увидел, когда он вышел, — мужик! До его выхода так получалось, что “Спартак” настолько хорошо настроился, что он выигрывал большинство силовых единоборств», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

27-летний колумбийский защитник стал игроком «Зенита» в нынешнее летнее трансферное окно, перейдя из калининградской «Балтики». Также в матче за Суперкубок играл еще один новичок чемпионов России — бразильский нападающий Фелипе Аугусто, перешедший летом из турецкого «Трабзонспора».

«Сергея Семака и всю команду поздравляю! “Зенит” еще один титул присовокупил к своим победам! Всегда говорю: смотрю на табло. Можно играть 89 минут великолепно, а на 90-й тебе Месси или Соболев забьют. Соболев объективно вытащил “Зенит”. И потрясающе сыграл вратарь Адамов. Ко всем остальным есть вопросы, — добавил комментатор.

Геннадию Орлову 81 год. В 1960-е годы он выступал на позиции нападающего за «Зенит», ленинградское «Динамо» и харьковский «Металлист». После завершения карьеры начал заниматься журналистской деятельностью, впервые вышел в эфир в качестве спортивного комментатора в январе 1974 года.

Зенит
5:3
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Суперкубок России, Финал
18.07.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
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