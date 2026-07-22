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Геннадий Орлов: «Зенит» купается в трофеях, это дорогого стоит

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» высказался о титулах клуба из Санкт-Петербурга.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Зенит» начал новый сезон с победы в Суперкубке России над «Спартаком» (1:1, пен 4:2). Этот трофей стал 32-м по счету в истории клуба.

«Теперь “Зенит” купается в трофеях, есть целый музей. Команда буквально купается в наградах. Мы постепенно привыкаем к этим победам, но каждая из них — это серьезное достижение. Всё это стало следствием профессионально выстроенной системы, которая работает как отлаженный механизм.

Достаточно вспомнить, как “Зенит” во второй части прошлого чемпионата преследовал “Краснодар”. Команда шаг за шагом сокращала отставание, а затем сумела не только догнать соперника, но и обойти его. Для этого потребовались характер, выдержка и крепкие нервы. Такие победы дорогого стоят. При этом “Зениту” нельзя останавливаться. Команде ещё предстоит много работать над собой, поскольку до оптимальной спортивной формы пока далеко», — сказал Орлов.

В субботу, 25 июля, «Зенит» на выезде сыграет против тольяттинского «Акрона». Начало матча — в 16:15 по московскому времени.

Зенит
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Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Суперкубок России, Финал
18.07.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
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