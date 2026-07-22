Геннадий Орлов: «Зенит» купается в трофеях, это дорогого стоит

«Теперь “Зенит” купается в трофеях, есть целый музей. Команда буквально купается в наградах. Мы постепенно привыкаем к этим победам, но каждая из них — это серьезное достижение. Всё это стало следствием профессионально выстроенной системы, которая работает как отлаженный механизм.



Достаточно вспомнить, как “Зенит” во второй части прошлого чемпионата преследовал “Краснодар”. Команда шаг за шагом сокращала отставание, а затем сумела не только догнать соперника, но и обойти его. Для этого потребовались характер, выдержка и крепкие нервы. Такие победы дорогого стоят. При этом “Зениту” нельзя останавливаться. Команде ещё предстоит много работать над собой, поскольку до оптимальной спортивной формы пока далеко», — сказал Орлов.