Радимов осудил вызов Соболева на заседание КДК

«Я вообще не понимаю, зачем вызывать Соболева на КДК, тратить время, тратить деньги на билеты… Ну, запретите тогда вообще игрокам праздновать голы, за каждое празднование вызывайте на КДК, — считает Радимов. — Это просто бред — заниматься таким. Когда “Спартак” выиграл в Питере, он тоже праздновал перед трибуной болельщиков “Зенита” — и ничего не было. И вообще во всем мире так делается. Вспомните, как Месси забил на “Сантьяго Бернабеу”, снял футболку и показал ее болельщикам “Реала”. Роналду забил на “Ноу Камп”, снял майку и показал ее болельщикам “Барселоны”. И никому в голову в Испании не пришло наказать их вызовом на КДК. Понятно, что Соболев — не Месси, но он такой же футболист».