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Радимов осудил вызов Соболева на заседание КДК

Радимов высказался против вызова Соболева на КДК.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов в разговоре с «РБ Спорт» высказался о вызове нападающего петербургского клуба Александра Соболева на заседание КДК РФС из-за празднования гола в матче за Суперкубок России против «Спартака».

«Я вообще не понимаю, зачем вызывать Соболева на КДК, тратить время, тратить деньги на билеты… Ну, запретите тогда вообще игрокам праздновать голы, за каждое празднование вызывайте на КДК, — считает Радимов. — Это просто бред — заниматься таким. Когда “Спартак” выиграл в Питере, он тоже праздновал перед трибуной болельщиков “Зенита” — и ничего не было. И вообще во всем мире так делается. Вспомните, как Месси забил на “Сантьяго Бернабеу”, снял футболку и показал ее болельщикам “Реала”. Роналду забил на “Ноу Камп”, снял майку и показал ее болельщикам “Барселоны”. И никому в голову в Испании не пришло наказать их вызовом на КДК. Понятно, что Соболев — не Месси, но он такой же футболист».

В матче за Суперкубок России «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в основное время — 1:1, после чего одержал победу в серии пенальти со счетом 4:2.

Зенит
5:3
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Суперкубок России, Финал
18.07.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
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