«Спартак» потребовал переиграть матч за Суперкубок с «Зенитом»

В данный момент в Доме футбола в Москве проходит заседание КДК РФС.
«Футбольный клуб “Спартак” подал протест с требованием переигровки в связи с нарушением правил игры. Поэтому мы рассмотрим сразу и протест по данному вопросу», — сказал глава КДК Артур Григорьянц.
«Зенит» обыграл «Спартак» (1:1, пен. 4:2) в матче за Суперкубок России, который прошел в субботу в Нижнем Новгороде. Петербуржцы ушли от поражения в добавленное время после гола Александра Соболева с пенальти, после чего со стороны фанатского сектора «красно-белых» в сторону игрока полетели пластиковые бутылки.
Перед началом серии послематчевых пенальти бригада арбитров во главе с Евгением Булановым объявила, что жеребьевка ворот по соображениям безопасности проводиться не будет. В итоге 11-метровые удары пробивались в ворота, расположенные перед фанатским сектором «Зенита».
Ранее «Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть три спорных эпизода этого матча, в том числе момент с назначением пенальти в добавленное время после попадания мяча в руку защитника «красно-белых» Александра Джику.