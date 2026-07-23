Данни: будет красиво, если Дзюба завершит карьеру в «Зените»

— Дзюба в «Зените» — это хорошая идея. Будет красиво, если Дзюба завершит карьеру в «Зените». Артем — легенда клуба. Думаю, он бы мог принести определенную пользу «сине-бело-голубым», — сказал Данни.
37-летний Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из тольяттинского «Акрона», в котором он выступал с сентября 2024 года. В прошлом сезоне он провел 28 матчей в РПЛ, в которых забил восемь мячей и отдал пять голевых передач.
Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. Он провел за клуб 249 матчей во всех турнирах, в которых забил 108 мячей и отдал 70 голевых передач, вторым лучшим бомбардиром в истории клуба после Александра Кержакова (168). С «сине-бело-голубыми» Дзюба выиграл четыре чемпионата России, а также завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны.
«Зенит» начал новый сезон с победы в Суперкубке России над «Спартаком» (1:1, пен 4:2). В субботу, 25 июля, «сине-бело-голубые» на выезде сыграют против тольяттинского «Акрона». Начало матча — в 16:15 по московскому времени.