Данни: будет красиво, если Дзюба завершит карьеру в «Зените»

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. Он провел за клуб 249 матчей во всех турнирах, в которых забил 108 мячей и отдал 70 голевых передач, вторым лучшим бомбардиром в истории клуба после Александра Кержакова (168). С «сине-бело-голубыми» Дзюба выиграл четыре чемпионата России, а также завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны.