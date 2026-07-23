Семак рассказал, когда Сантос и Энрике смогут сыграть за «Зенит»

"Посмотрим, мы проанализируем результаты беговых тестов и дальше уже будем отталкиваться от индивидуального состояния и Дугласа, и Луиса. Посмотрим, поговорим с ними. Дальше уже будем смотреть, как они будут выглядеть на тренировках. Понятно, что в ближайшей игре их не будет, а в следующей появление возможно. Думаю, через один матч — уже более реально, — сказал Семак.
Сборная Бразилии завершила выступление на ЧМ-2026 на стадии ⅛ финала, уступив сборной Норвегии (1:2). Бразильцы впервые с 1990 года не сумели выйти в четвертьфинал чемпионата мира.
Дуглас Сантос отыграл на ЧМ-2026 все пять матчей и отметился одной желтой карточкой. Луис Энрике сыграл в одном матче, выйдя на замену в матче 1-го тура группового этапа против сборной Марокко (1:1).
«Зенит» начал новый сезон с победы в Суперкубке России над «Спартаком» (1:1, пен 4:2). В субботу, 25 июля, «сине-бело-голубые» на выезде сыграют против тольяттинского «Акрона». Начало матча — в 16:15 по московскому времени.
Во 2-м туре РПЛ «Зенит» на выезде сыграет против «Оренбурга».