Семак рассказал, когда Сантос и Энрике смогут сыграть за «Зенит»

"Посмотрим, мы проанализируем результаты беговых тестов и дальше уже будем отталкиваться от индивидуального состояния и Дугласа, и Луиса. Посмотрим, поговорим с ними. Дальше уже будем смотреть, как они будут выглядеть на тренировках. Понятно, что в ближайшей игре их не будет, а в следующей появление возможно. Думаю, через один матч — уже более реально, — сказал Семак.