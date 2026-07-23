Агкацев ответил, тянет ли 40-летний Возинья уровень РПЛ

«Пример есть — в 40 лет дебютировать на чемпионате мира. Надеюсь, в 40 лет буду показывать такой футбол, чтобы вызываться в сборную», — сказал Агкацев корреспонденту РИА Новости, отвечая на вопрос о том, является ли пример вратаря сборной Кабо-Верде для него дополнительной мотивацией.
«Соответствует ли Возинья уровню топ-клуба РПЛ? Не мне это оценивать. Не знаю», — добавил голкипер.
40-летний Возинья стал одним из главных открытий прошедшего мундиаля. Голкипер вошел в символическую сборную чемпионата мира 2026 года по версии болельщиков.
В матче 1/16 финала команда Кабо-Верде уступила Аргентине, однако Возинья несколько раз выручил партнеров и был близок к тому, чтобы помочь своей сборной сотворить сенсацию в противостоянии с Лионелем Месси и действующими на тот момент чемпионами мира.
Ранее Возинья выступал за португальский «Шавиш», представляющий второй по силе дивизион страны. По оценке Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 500 тысяч евро. За свою карьеру вратарь также защищал цвета португальского «Жил Висенте», молдавского «Зимбру», кипрского АЕЛ и словацкого «Тренчина».