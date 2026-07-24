Талалаев заявил о распродаже лидеров «Балтики» перед сезоном

«Травм нет, лидеров потихонечку распродают. Мы все в предвкушении, каждый день ждем новостей от спортивного директора, каждый день что‑то новое. Поэтому быстрее бы начался чемпионат, чтобы остались те, кто определял игру в прошлом сезоне. Мы неплохо усилились, у нас пришли шесть молодых ребят, они хорошо сейчас себя показывают, демонстрируют прирост качества. Будем надеяться, что чемпионат им поможет адаптироваться», — сказал Талалаев.