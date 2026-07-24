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Талалаев заявил о распродаже лидеров «Балтики» перед сезоном

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев в эфире «Матч ТВ» высказался о кадровых потерях команды в преддверии старта нового сезона РПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Травм нет, лидеров потихонечку распродают. Мы все в предвкушении, каждый день ждем новостей от спортивного директора, каждый день что‑то новое. Поэтому быстрее бы начался чемпионат, чтобы остались те, кто определял игру в прошлом сезоне. Мы неплохо усилились, у нас пришли шесть молодых ребят, они хорошо сейчас себя показывают, демонстрируют прирост качества. Будем надеяться, что чемпионат им поможет адаптироваться», — сказал Талалаев.

В летнее трансферное окно «Балтику» покинул колумбийский защитник Кевин Андраде, который перешел в «Зенит» за 3,5 млн евро. Также сообщалось, что клуб могут покинуть вратарь Максим Бориско и нападающий Брайан Хиль, ставший лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне.

«Балтика» завершила минувший сезон на шестом месте в РПЛ, набрав 46 очков. Калининградцы показали лучший результат по очкам среди команд-новичков с 2003 года.

Сегодня, 24 июля, «Балтика» откроет новый сезон РПЛ выездным матчем против ЦСКА. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

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