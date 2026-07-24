Тренер «Крыльев Советов»: Самара — избалованный футболом город

Квиз прошел то ли перед «Локомотивом», то ли перед «Спартаком» — в общем, победным домашним матчем. Не все игроки восприняли идею, один даже подошел: «Опять вы что-то придумали». В конце квиза этот футболист был очень доволен, а закончилось все вообще латиноамериканскими танцами. Тренеры сделали что могли — даже заняли последнее место в квизе, — сказал Сергей Булатов в интервью для Sports.ru.