Тренер «Крыльев Советов»: Самара — избалованный футболом город

— Вы рассказывали, что перед первым матчем с «Зенитом» придумали лозунг: «Даже с “Зенитом” будем играть в футбол». Почему именно он?
— Самара — довольно избалованный футболом город — в хорошем смысле. Чаще всего здесь приживаются те, кто про созидание, атакующий стиль, драматургию. Нам нужно было встать под этот флаг.
Мы объясняли ребятам, что «Крылья» достаточно большой клуб, а они — достаточно сильные игроки, поэтому, получая мяч, они не должны бояться. В первом тайме у нас это получалось — и в перерыве мы сказали: «Ребята, мы давно не забивали, тем более на выезде. Нам нужен гол».
Гол забили благодаря Сереже Бабкину. После матча зашли в раздевалку: «Одну задачу мы выполнили. Наш большой корабль мы столкнули с места, теперь нужно его разогнать».
— Гол — не маленькая задача?
— Лучше идти маленькими шагами, но зная куда.
— Где грань между мотивацией и популизмом?
— Нужны символы. Сначала — игра в футбол, теперь — узнаваемость «Крыльев». Мне не кажется это популизмом, это достаточно понятные цели.
— Весной в «Крыльях» прошел квиз по истории клуба.
— Да, это еще один момент для объединения команды — тренировок, разборов и речей может быть недостаточно.
Квиз прошел то ли перед «Локомотивом», то ли перед «Спартаком» — в общем, победным домашним матчем. Не все игроки восприняли идею, один даже подошел: «Опять вы что-то придумали». В конце квиза этот футболист был очень доволен, а закончилось все вообще латиноамериканскими танцами. Тренеры сделали что могли — даже заняли последнее место в квизе, — сказал Сергей Булатов в интервью для Sports.ru.