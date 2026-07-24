«Оренбург» подписал первого француза в истории клуба

28-летний игрок стал первым французским футболистом в истории клуба. По информации румынского портала ProSport, сумма трансфера с учетом бонусов составила 750 тыс. евро.
— ФК «Оренбург» и бухарестское «Динамо» договорились о переходе правого защитника в наш клуб. Сивис — воспитанник французского «Анже». Выступал за «Кевийи», «Конкарно», «Ред Стар» и «Генгам». С 2024 года Максим представлял «Динамо» из Бухареста. В прошедшем сезоне Максим провел 36 игр, в которых дважды отметился голами и четырежды ассистировал партнерам. Приветствуем первого француза в истории «Оренбурга», — сказано в сообщении клуба.
Сивис является уроженцем французского города Шоле. В 2015 году он провел один матч за юношескую сборную Демократической Республики Конго до 17 лет.
В минувшем сезоне «Оренбург» занял 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В воскресенье, 26 июля, команда Ильдара Ахметзянова откроет новый сезон домашней встречей против «Ростова». Начало матча — в 14:30 по московскому времени.