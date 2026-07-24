«Оренбург» подписал первого француза в истории клуба

— ФК «Оренбург» и бухарестское «Динамо» договорились о переходе правого защитника в наш клуб. Сивис — воспитанник французского «Анже». Выступал за «Кевийи», «Конкарно», «Ред Стар» и «Генгам». С 2024 года Максим представлял «Динамо» из Бухареста. В прошедшем сезоне Максим провел 36 игр, в которых дважды отметился голами и четырежды ассистировал партнерам. Приветствуем первого француза в истории «Оренбурга», — сказано в сообщении клуба.