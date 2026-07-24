Вендел надеется попасть в сборную Бразилии к ЧМ-2030

«Знал, что меня не позовут сыграть на чемпионате мира, поскольку конкуренция в бразильской сборной слишком высока. Но ничего страшного. Надеюсь, получится попасть в команду к турниру 2030 года. Мне остаётся только ждать и продолжать работать», — цитируют Вендела «Известия».
На ЧМ-2026 за сборную Бразилии выступали два игрока «Зенита»: нападающий Луис Энрике и защитник Дуглас Сантос. Бразильцы дошли до ⅛ финала, но уступили на этой стадии сборной Норвегии со счетом 1:2.
Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года из «Спортинга» за 20 млн евро. Он провел за сине-бело-голубых 181 матч, забил 23 мяча и отдал 39 голевых передач. В составе «Зенита» Вендел стал пятикратным чемпионом России. В ноябре 2025 года 28-летний бразилец продлил контракт с «Зенитом» до лета 2029 года.
«Зенит» начал новый сезон с победы в Суперкубке России над «Спартаком» (1:1, пен 4:2). В субботу, 25 июля, подопечные Сергея Семака на выезде сыграют против тольяттинского «Акрона». Начало матча — в 16:15 по московскому времени.