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Вендел надеется попасть в сборную Бразилии к ЧМ-2030

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел признался, что хотел бы сыграть за сборную Бразилии на крупном турнире.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Знал, что меня не позовут сыграть на чемпионате мира, поскольку конкуренция в бразильской сборной слишком высока. Но ничего страшного. Надеюсь, получится попасть в команду к турниру 2030 года. Мне остаётся только ждать и продолжать работать», — цитируют Вендела «Известия».

На ЧМ-2026 за сборную Бразилии выступали два игрока «Зенита»: нападающий Луис Энрике и защитник Дуглас Сантос. Бразильцы дошли до ⅛ финала, но уступили на этой стадии сборной Норвегии со счетом 1:2.

Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года из «Спортинга» за 20 млн евро. Он провел за сине-бело-голубых 181 матч, забил 23 мяча и отдал 39 голевых передач. В составе «Зенита» Вендел стал пятикратным чемпионом России. В ноябре 2025 года 28-летний бразилец продлил контракт с «Зенитом» до лета 2029 года.

«Зенит» начал новый сезон с победы в Суперкубке России над «Спартаком» (1:1, пен 4:2). В субботу, 25 июля, подопечные Сергея Семака на выезде сыграют против тольяттинского «Акрона». Начало матча — в 16:15 по московскому времени.