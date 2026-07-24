Вендел надеется попасть в сборную Бразилии к ЧМ-2030

«Знал, что меня не позовут сыграть на чемпионате мира, поскольку конкуренция в бразильской сборной слишком высока. Но ничего страшного. Надеюсь, получится попасть в команду к турниру 2030 года. Мне остаётся только ждать и продолжать работать», — цитируют Вендела «Известия».