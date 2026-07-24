Бразильскому легионеру «Зенита» грозит 15 суток ареста

По данным источника, бразильский футболист не погашает задолженности с мая 2025 года. Всего у него накопилось 52 штрафа на общую сумму 82 тысячи рублей. Большая часть нарушений связана с превышением скорости — таких случаев 46. Еще шесть штрафов были выписаны за неправильную парковку.
Если материалы будут переданы судебным приставам, Луису Энрике могут назначить дополнительные меры наказания. Среди возможных вариантов — увеличение суммы штрафа в два раза, обязательные работы продолжительностью до 50 часов или административный арест на срок до 15 суток.
25-летний Луис Энрике выступает за «Зенит» с 2025 года. В сезоне-2025/26 бразилец провел 34 матча, забил шесть голов и помог петербургской команде завоевать титул чемпиона России. Также полузащитник был включен в состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года.