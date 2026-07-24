Бразильскому легионеру «Зенита» грозит 15 суток ареста

По данным источника, бразильский футболист не погашает задолженности с мая 2025 года. Всего у него накопилось 52 штрафа на общую сумму 82 тысячи рублей. Большая часть нарушений связана с превышением скорости — таких случаев 46. Еще шесть штрафов были выписаны за неправильную парковку.