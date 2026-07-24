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С «Крыльев Советов» снят трансферный запрет из-за долга «Зениту»

Палата Российского футбольного союза по разрешению споров отменила запрет на регистрацию новых футболистов для «Крыльев Советов». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

В мае палата РФС по разрешению споров удовлетворила заявление «Зенита» о взыскании с «Крыльев» задолженности по выплате трансферной компенсации за переход нападающего Ивана Сергеева. В самарском клубе сообщили, что полностью урегулировали финансовые обязательства перед петербуржцами, из-за которых и был введен запрет.

«Наш клуб полностью погасил задолженность перед “Зенитом”, ставшую основанием для наложения ограничений. Теперь “Крылья Советов” вновь могут регистрировать новых игроков», — говорится в заявлении клуба.

Этим летом самарский клуб подписал из турецкого «Кайсериспора» флангового полузащитника Дениса Макарова и словенского футболиста Мартина Крамарича, который с 2023 года играл в России за «Сочи».

В прошедшем сезоне «Крылья Советов» заняли 11-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ). Новый сезон РПЛ самарская команда откроет 25 июля выездным матчем против московского «Динамо».