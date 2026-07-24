С «Крыльев Советов» снят трансферный запрет из-за долга «Зениту»

В мае палата РФС по разрешению споров удовлетворила заявление «Зенита» о взыскании с «Крыльев» задолженности по выплате трансферной компенсации за переход нападающего Ивана Сергеева. В самарском клубе сообщили, что полностью урегулировали финансовые обязательства перед петербуржцами, из-за которых и был введен запрет.