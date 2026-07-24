Матч РПЛ «Оренбург» — «Ростов» перенесен из-за жары

Матч на стадионе «Газовик» пройдет в воскресенье, 26 июля, но стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени (21:30 по местному), а не в 14:30, как планировалось ранее.
В пресс-службе РПЛ сообщили, что решение о переносе связано с прогнозом экстремально высокой температуры в Оренбурге в дневное время.
«По решению президента РПЛ и с учетом мнения основного вещателя изменено время начала матча “Оренбург” — “Ростов” в связи с прогнозом экстремально высоких температур в Оренбурге днем 26 июля», — говорится в заявлении лиги.
Матч «Оренбург» — «Ростов» должен был открыть программу заключительного игрового дня первого тура Российской Премьер-лиги. Также 26 июля в Москве «Локомотив» примет грозненский «Ахмат», а в Казани состоится встреча «Рубин» — «Краснодар».