Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.12
П2
7.50
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.25
П2
3.70
Футбол. Премьер-лига
16:15
Акрон
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.65
П2
1.37
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
3.96
X
3.40
П2
2.07
Футбол. Премьер-лига
18:30
Факел
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.00
П2
3.15
Футбол. Первая лига
19:00
Текстильщик
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.48
П2
2.07
Футбол. Премьер-лига
20:45
Спартак
:
Родина
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.10
П2
9.50

Тренер «Акрона» рассказал, что противопоставит «Зениту»

Срджан Благоевич заявил, что тольяттинцы постараются проявить свои качества и сохранить футбольную идентичность.

Источник: ФК «Акрон»

Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич высказался в эфире программы МАТЧ ПРЕМЬЕР перед встречей первого тура Российской премьер-лиги с «Зенитом».

«Я уважаю каждого соперника, уважаю “Зенит” как чемпиона России, уважаю всех этих классных футболистов. Но прежде всего верю в свою команду и свою работу. Мы постараемся быть конкурентоспособными в каждом матче, проявить себя, показать свои качества, свою футбольную идентичность», — сказал Благоевич.

Матч «Акрон» — «Зенит» пройдет 25 июля на «Солидарность Самара Арене». Для тольяттинского клуба предстоящий сезон станет третьим подряд в РПЛ.

Благоевич возглавил «Акрон» 8 июня, сменив Заура Тедеева. Как сообщал официальный сайт клуба, соглашение с 53-летним сербским специалистом рассчитано на четыре года.

Серб начал тренерскую карьеру на родине. По итогам сезона-2018/19 он вывел «Инджию» в Суперлигу Сербии, после чего работал с «Каспием», «Астаной», «Дебреценом» и «Партизаном».

Футбол. Премьер-лига
25.07
Акрон
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.65
П2
1.37