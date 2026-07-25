Тренер «Акрона» рассказал, что противопоставит «Зениту»

Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич высказался в эфире программы МАТЧ ПРЕМЬЕР перед встречей первого тура Российской премьер-лиги с «Зенитом».
«Я уважаю каждого соперника, уважаю “Зенит” как чемпиона России, уважаю всех этих классных футболистов. Но прежде всего верю в свою команду и свою работу. Мы постараемся быть конкурентоспособными в каждом матче, проявить себя, показать свои качества, свою футбольную идентичность», — сказал Благоевич.
Матч «Акрон» — «Зенит» пройдет 25 июля на «Солидарность Самара Арене». Для тольяттинского клуба предстоящий сезон станет третьим подряд в РПЛ.
Благоевич возглавил «Акрон» 8 июня, сменив Заура Тедеева. Как сообщал официальный сайт клуба, соглашение с 53-летним сербским специалистом рассчитано на четыре года.
Серб начал тренерскую карьеру на родине. По итогам сезона-2018/19 он вывел «Инджию» в Суперлигу Сербии, после чего работал с «Каспием», «Астаной», «Дебреценом» и «Партизаном».