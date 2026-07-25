Тренер «Акрона» рассказал, что противопоставит «Зениту»

«Я уважаю каждого соперника, уважаю “Зенит” как чемпиона России, уважаю всех этих классных футболистов. Но прежде всего верю в свою команду и свою работу. Мы постараемся быть конкурентоспособными в каждом матче, проявить себя, показать свои качества, свою футбольную идентичность», — сказал Благоевич.