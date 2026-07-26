«Спартак» назвали единственным конкурентом «Зенита» в РПЛ

«Сегодня единственный конкурент “Зенита” в борьбе за титул — “Спартак”. Состав у “красно-белых” и раньше был хороший, особых изменений в нем нет. Но мне кажется, это самая быстрая и хорошо оснащенная команда. Сейчас “Спартак” в хорошем состоянии», — сказал Непомнящий «Матч ТВ».