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«Спартак» назвали единственным конкурентом «Зенита» в РПЛ

Валерий Непомнящий оценил состав и состояние красно-белых после первого тура.

Источник: РИА "Новости"

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил расстановку сил в борьбе за чемпионство после первого тура Российской премьер-лиги.

«Сегодня единственный конкурент “Зенита” в борьбе за титул — “Спартак”. Состав у “красно-белых” и раньше был хороший, особых изменений в нем нет. Но мне кажется, это самая быстрая и хорошо оснащенная команда. Сейчас “Спартак” в хорошем состоянии», — сказал Непомнящий «Матч ТВ».

Обе команды начали новый чемпионат с крупных побед. «Спартак» на своем поле разгромил московскую «Родину» со счетом 3:0, а «Зенит» в гостях победил тольяттинский «Акрон» — 5:0.

В составе красно-белых голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев. Для «Родины» эта встреча стала первой в истории клуба в высшем дивизионе чемпионата России.

Незадолго до старта РПЛ соперники встретились в матче за Суперкубок России. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался «Зенит» — 4:2.

Последний чемпионский титул «Спартак» завоевал в сезоне-2016/17. Тогда командой руководил итальянский специалист Массимо Каррера.