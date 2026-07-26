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Тарханов: «Спартак» выглядит намного лучше при новом тренере

Бывший тренер красно-белых назвал команду главным конкурентом «Зенита» в чемпионской гонке.

Источник: РИА "Новости"

Бывший главный тренер «Спартака» Александр Тарханов оценил победу красно-белых над «Родиной» (3:0) в первом туре Российской премьер-лиги.

«Изначально было понятно, что “Спартак” выиграет у “Родины”. Уровень футболистов намного выше. Хотя “Родина” сопротивление оказала. Они играют тем составом, который был в Первой лиге. Им нужны укрепления под РПЛ, иначе грозит борьба за выживание. Можно вспомнить “Балтику”, которая несколько лет назад не укрепилась перед чемпионатом, а затем увязла на последнем месте. Хотя мне понравился футбол “Родины”, они не просто бегали, а играли.

У “Спартака” очень хороший уровень футболистов. Наверное, это главный конкурент “Зенита” в борьбе за чемпионство. При новом тренере они выглядят намного лучше», — сказал Тарханов в интервью «Советскому спорту».

Голы в составе «Спартака» забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев. Для «Родины» встреча стала первой в истории клуба в высшем дивизионе чемпионата России.

«Зенит» также начал новый сезон с крупной победы, разгромив на выезде тольяттинский «Акрон» со счетом 5:0. Незадолго до старта РПЛ петербуржцы победили «Спартак» в серии пенальти матча за Суперкубок России.

Спартак
3:0
Первый тайм: 1:0
Родина
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
25.07.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 23601 зритель
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Хуан Диас
Голы
Спартак
Маркиньос
(Эсекиэль Барко)
24′
Кристофер Мартинс
(Александр Джику)
79′
Данил Пруцев
(Роман Зобнин)
86′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
7
Пабло Солари
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
63′
4
Александр Джику
33
Виктор Парада
63′
97
Даниил Денисов
10
Маркиньос
81′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
63′
35
Кристофер Мартинс
6
Срджан Бабич
84′
25
Данил Пруцев
Родина
13
Сергей Волков
10
Йорди Рейна
26
Артем Мещанинов
6
Руслан Фищенко
9
Артем Максименко
99
Иван Тимошенко
73′
88
Артем Сокол
82′
80
Станислав Бессмертный
49
Илья Дятлов
38′
75′
3
Лео Гогличидзе
17
Солтмурад Бакаев
75′
38
Леон Мусаев
55
Митя Крижан
75′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
5
Андрей Егорычев
32′
54′
8
Икер Посо
Статистика
Спартак
Родина
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
26
7
Удары в створ
9
4
Угловые
12
4
Фолы
11
14
Офсайды
6
0
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти