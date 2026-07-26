Тарханов: «Спартак» выглядит намного лучше при новом тренере

«Изначально было понятно, что “Спартак” выиграет у “Родины”. Уровень футболистов намного выше. Хотя “Родина” сопротивление оказала. Они играют тем составом, который был в Первой лиге. Им нужны укрепления под РПЛ, иначе грозит борьба за выживание. Можно вспомнить “Балтику”, которая несколько лет назад не укрепилась перед чемпионатом, а затем увязла на последнем месте. Хотя мне понравился футбол “Родины”, они не просто бегали, а играли.



У “Спартака” очень хороший уровень футболистов. Наверное, это главный конкурент “Зенита” в борьбе за чемпионство. При новом тренере они выглядят намного лучше», — сказал Тарханов в интервью «Советскому спорту».