«Родина» может подписать Нгамале и арендовать Латышонка

31-летний футболист покинул московское «Динамо» после истечения контракта в конце июня. Нгамале выступал за бело-голубых с сентября 2022 года. За четыре сезона он провел 117 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и сделал 17 результативных передач. Вместе с командой камерунец завоевал бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2023/24.