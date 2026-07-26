«Родина» может подписать Нгамале и арендовать Латышонка

Московская «Родина» может усилить состав бывшим футболистом «Динамо» Муми Нгамале и вратарем «Зенита» Евгением Латышонком.
По информации телеграм-канала «Мутко против», камерунский игрок способен продолжить карьеру в клубе — дебютанте Российской премьер-лиги. Нгамале находится в Москве и остается свободным агентом, поэтому «Родине» не придется договариваться о трансфере с другой командой.
31-летний футболист покинул московское «Динамо» после истечения контракта в конце июня. Нгамале выступал за бело-голубых с сентября 2022 года. За четыре сезона он провел 117 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и сделал 17 результативных передач. Вместе с командой камерунец завоевал бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2023/24.
Кроме того, «Родина» проявляет интерес к голкиперу «Зенита» Латышонку. Речь идет не о полноценном трансфере: если клубы договорятся, вратарь перейдет в московскую команду на правах аренды. На футболиста также претендует калининградская «Балтика».
Латышонок стал игроком «Зенита» летом 2024 года, перейдя в петербургский клуб именно из «Балтики». В минувшем сезоне основным вратарем сине-бело-голубых был Денис Адамов, а Латышонок получал значительно меньше игровой практики.
«Родина» впервые в своей истории выступает в РПЛ. Московская команда выиграла Первую лигу в сезоне-2025/26, а в стартовом туре нового чемпионата России проиграла «Спартаку» со счетом 0:3. Следующий матч клуб проведет 31 июля дома против «Ростова».