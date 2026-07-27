Полузащитник «Ростова» разобрал провал с «Оренбургом»

В матче против «Оренбурга» ростовчане уступили со счетом 1:2.
Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Хозяева сумели добиться победы, несмотря на игру в меньшинстве: на 49-й минуте нападающий «Оренбурга» Максим Савельев получил вторую желтую карточку. При этом «Ростов» удерживал преимущество до 84-й минуты, после чего пропустил решающий мяч.
— Первый гол мы разбирали — понимали, что это опасная зона. Наверное, кто-то не понял, как действовать. Второй гол — череда ошибок. При счёте 1:1 запереживали, пропустили, играя в большинстве. В большинстве мы играли хуже, чем в равных составах, — сказал Кучаев в эфире «Матч ТВ».
В следующем туре чемпионата России «Ростов» проведет выездной матч против московской «Родины». Встреча состоится 31 июля.
Ильдар Ахметзянов
Джонатан Альба
Руслан Куль
(Андрей Касаджиков)
84′
Андрей Касаджиков
90+4′
Виктор Мелехин
(Андрей Лангович)
47′
1
Богдан Овсянников
24
Максим Сивис
3
Данила Ведерников
9
Максим Савельев
36′
49′
4
Данила Хотулев
4′
57
Евгений Болотов
8
Дамиан Пуэбла
80′
7
Джерссон Гонсалес
20
Дмитрий Рыбчинский
65′
30
Гедеон Гузина
27
Ренат Голыбин
65′
77
Андрей Касаджиков
6
Джон Алекс Паласиос
90′
5
Алексей Татаев
11
Егор Назаренко
80′
78
Руслан Куль
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
74′
3
Умар Сако
7
Роналдо
10
Иван Комаров
8
Алексей Миронов
40
Игор Ногейра
45+3′
46′
22
Давид Семенчук
59′
87
Андрей Лангович
59′
67′
67
Герман Игнатов
99
Тимур Сулейманов
76′
91
Антон Шамонин
16
Максим Мухин
65′
5
Ярослав Михайлов
18
Константин Кучаев
45+6′
55′
6
Олакунле Олусегун
71′
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти