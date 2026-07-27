Полузащитник «Ростова» разобрал провал с «Оренбургом»

— Первый гол мы разбирали — понимали, что это опасная зона. Наверное, кто-то не понял, как действовать. Второй гол — череда ошибок. При счёте 1:1 запереживали, пропустили, играя в большинстве. В большинстве мы играли хуже, чем в равных составах, — сказал Кучаев в эфире «Матч ТВ».