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Полузащитник «Ростова» разобрал провал с «Оренбургом»

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев прокомментировал поражение команды в стартовом туре РПЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Ростов"

В матче против «Оренбурга» ростовчане уступили со счетом 1:2.

Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Хозяева сумели добиться победы, несмотря на игру в меньшинстве: на 49-й минуте нападающий «Оренбурга» Максим Савельев получил вторую желтую карточку. При этом «Ростов» удерживал преимущество до 84-й минуты, после чего пропустил решающий мяч.

— Первый гол мы разбирали — понимали, что это опасная зона. Наверное, кто-то не понял, как действовать. Второй гол — череда ошибок. При счёте 1:1 запереживали, пропустили, играя в большинстве. В большинстве мы играли хуже, чем в равных составах, — сказал Кучаев в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре чемпионата России «Ростов» проведет выездной матч против московской «Родины». Встреча состоится 31 июля.

Оренбург
2:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
26.07.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Газовик, 4803 зрителя
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Джонатан Альба
Голы
Оренбург
Руслан Куль
(Андрей Касаджиков)
84′
Андрей Касаджиков
90+4′
Ростов
Виктор Мелехин
(Андрей Лангович)
47′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Овсянников
24
Максим Сивис
3
Данила Ведерников
9
Максим Савельев
36′
49′
4
Данила Хотулев
4′
57
Евгений Болотов
8
Дамиан Пуэбла
80′
7
Джерссон Гонсалес
20
Дмитрий Рыбчинский
65′
30
Гедеон Гузина
27
Ренат Голыбин
65′
77
Андрей Касаджиков
6
Джон Алекс Паласиос
90′
5
Алексей Татаев
11
Егор Назаренко
80′
78
Руслан Куль
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
74′
3
Умар Сако
7
Роналдо
10
Иван Комаров
8
Алексей Миронов
40
Игор Ногейра
45+3′
46′
22
Давид Семенчук
59′
87
Андрей Лангович
59′
67′
67
Герман Игнатов
99
Тимур Сулейманов
76′
91
Антон Шамонин
16
Максим Мухин
65′
5
Ярослав Михайлов
18
Константин Кучаев
45+6′
55′
6
Олакунле Олусегун
71′
Статистика
Оренбург
Ростов
Желтые карточки
3
6
Удары (всего)
9
14
Удары в створ
4
5
Угловые
3
6
Фолы
13
16
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти