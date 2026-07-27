Соболев назвал вершину, которую хочет покорить в этом сезоне РПЛ

«Когда забиваю два мяча, всегда невольно думаю о хет‑трике. Кроме как в Первой лиге, его еще не было. Тем более в этой игре достаточно рано забил второй гол. Верилось, что в этот день должен забить и третий. Но и голевой передаче очень рад. Джону Джону тоже очень важно было забить. Если в каждой игре будет получаться по два — это неплохо. А если серьезно, то я еще ни разу не становился лучшим бомбардиром, хочется покорить эту вершину», — сказал Соболев.