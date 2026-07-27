Соболев назвал вершину, которую хочет покорить в этом сезоне РПЛ

29-летний футболист оформил дубль в выездном матче 1-го тура против тольяттинского «Акрона» (5:0). Также на счету Соболева голевая передача.
«Когда забиваю два мяча, всегда невольно думаю о хет‑трике. Кроме как в Первой лиге, его еще не было. Тем более в этой игре достаточно рано забил второй гол. Верилось, что в этот день должен забить и третий. Но и голевой передаче очень рад. Джону Джону тоже очень важно было забить. Если в каждой игре будет получаться по два — это неплохо. А если серьезно, то я еще ни разу не становился лучшим бомбардиром, хочется покорить эту вершину», — сказал Соболев.
После 1-го тура Соболев с двумя мячами единолично возглавил бомбардирскую гонку РПЛ. Личный рекорд результативности в чемпионате России он установил в сезоне-2020/21, когда забил 14 голов за московский «Спартак». Тогда в списке лучших бомбардиров сезона он разделил четвертую строчку.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В воскресенье, 2 августа, действующие чемпионы России на выезде сыграют против «Оренбурга». Начало матча — в 16:00 по московскому времени.
Срджан Благоевич
Сергей Семак
Александр Соболев
(Педро)
7′
Александр Соболев
(Максим Глушенков)
18′
Густаво Мантуан
(Маркус Вендел)
34′
Джон Джон
(Александр Соболев)
78′
Фелипе Аугусто
84′
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
9
Слободан Тедич
5
Алекса Джурасович
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
13
Вячеслав Бардыбахин
46′
2
Йомар Роча
69
Арсений Дмитриев
12′
63′
7
Жилсон Тавареш Беншимол
10
Кевин Аревало
63′
14
Юрий Железнов
8
Кристиян Бистрович
46′
81
Никита Базилевский
15
Стефан Лончар
39′
83′
22
Константин Марадишвили
16
Денис Адамов
66
Роман Вега
14
Джон Джон
20
Педро
78
Игорь Дивеев
33
Нино
31
Густаво Мантуан
87′
25
Кевин Андраде
10
Максим Глушенков
46′
15
Вячеслав Караваев
7
Александр Соболев
83′
61
Даниил Кондаков
5
Вильмар Барриос
40′
46′
9
Фелипе Аугусто
8
Маркус Вендел
54′
67′
6
Ваня Дркушич
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти