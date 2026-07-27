ЦСКА ведет переговоры по трансферу бразильского форварда «Гезтепе»

По данным «Чемпионата», армейцы входят в число претендентов на форварда и уже находятся на продвинутой стадии переговоров. Стороны поддерживают контакт и обсуждают условия потенциальной сделки. Жуан Сантос является воспитанником академии «Сан-Паулу». После перехода в английский «Саутгемптон» он отправился в аренду в «Гезтепе», а затем подписал с турецким клубом полноценный контракт.