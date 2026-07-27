ЦСКА ведет переговоры по трансферу бразильского форварда «Гезтепе»

По данным «Чемпионата», армейцы входят в число претендентов на форварда и уже находятся на продвинутой стадии переговоров. Стороны поддерживают контакт и обсуждают условия потенциальной сделки. Жуан Сантос является воспитанником академии «Сан-Паулу». После перехода в английский «Саутгемптон» он отправился в аренду в «Гезтепе», а затем подписал с турецким клубом полноценный контракт.
С момента перехода в «Гезтепе» в 2024 году бразилец провел 60 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 10 голевых передач. В прошлом сезоне на его счету 32 встречи, 11 голов и пять результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 12 миллионов евро.
ЦСКА с победы стартовал в новом сезоне Российской Премьер-Лиги, обыграв «Балтику» со счетом 2:1. Калининградцы удивили хозяев уже на первой минуте — Чинонсо Оффор открыл счет и вывел гостей вперед. На 33-й минуте после автогола Энтони Андерсона счет стал равным, а уже через три минуты Кирилл Глебов после передачи Данила Кругового забил победный мяч.