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Денис Глушаков отказался от пересадки волос в пользу самогона

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков поделился секретом роста волос.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее в сети появилось видео, в котором Глушаков посетил клинику по пересадке волос.

— Волосы сами выросли. Пересадку не делал. Самогонкой подтер, они выросли. Это мой рецепт, — передает слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

Денис Глушаков выступал в Российской Премьер-лиге за «Спартак», «Локомотив», «Пари НН», «Ахмат» и «Химки». Вместе с красно-белыми игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В составе сборной России на счету Глушакова 57 матчей, в которых он забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. В составе сборной России хавбек принимал участие в Евро-2012, ЧМ-2014 и Евро-2016.

В октябре 2025 года Глушаков провел прощальный матч и завершил карьеру футболиста.