Денис Глушаков отказался от пересадки волос в пользу самогона

Денис Глушаков выступал в Российской Премьер-лиге за «Спартак», «Локомотив», «Пари НН», «Ахмат» и «Химки». Вместе с красно-белыми игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В составе сборной России на счету Глушакова 57 матчей, в которых он забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. В составе сборной России хавбек принимал участие в Евро-2012, ЧМ-2014 и Евро-2016.