Легенда ЦСКА остался недоволен трансфером голкипера

«Зачем покупать еще одного вратаря? У нас и так полно. Я видел его игру, сырой вратарь, очень сырой. Тороп уже занервничал, сыграл слабо. Это нездоровая конкуренция, она никому не нужна. Такую ерунду придумали», — сказал Пономарев.