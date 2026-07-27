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Легенда ЦСКА остался недоволен трансфером голкипера

Владимир Пономарев раскритиковал трансфер вратря «Балтики».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Sport24

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал возможный переход в армейский клуб голкипера калининградской «Балтики» Максима Бориско. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Зачем покупать еще одного вратаря? У нас и так полно. Я видел его игру, сырой вратарь, очень сырой. Тороп уже занервничал, сыграл слабо. Это нездоровая конкуренция, она никому не нужна. Такую ерунду придумали», — сказал Пономарев.

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги ЦСКА обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. Матч прошел 24 июля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. На первой минуте счет открыл форвард гостей Чинонсо Оффор, затем Эдуардо Андерсон отправил мяч в собственные ворота, а Кирилл Глебов спустя три минуты забил победный гол.

В следующем туре армейцы встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится 1 августа.