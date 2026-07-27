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Лев Лещенко назвал главную проблему «Динамо»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко оценил выступление команды в матче первого тура Российской Премьер-лиги против «Крыльев Советов» (0:0).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По мнению Льва Лещенко, по одной игре пока сложно делать окончательные выводы, однако он отметил отсутствие у команды ярко выраженного лидера.

«Трудно судить по первой игре. “Крылья” выглядели неплохо. В первом тайме “Динамо” создало много моментов, но не смогло их реализовать. Во второй половине встречи команда действовала гораздо слабее. Нужно искать баланс между центром поля и атакой. Впереди пока ничего не получается. Главная проблема “Динамо” в том, что нет явного лидера, который ведет за собой команду», — цитирует Лещенко «Спорт-Экспрессу».

В стартовом матче нового сезона РПЛ «Динамо» не смогло обыграть «Крылья Советов» на своем поле — встреча завершилась без забитых мячей. Во втором туре чемпионата России московская команда сыграет в гостях с «Балтикой». Матч состоится 1 августа.