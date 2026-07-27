Лев Лещенко назвал главную проблему «Динамо»

«Трудно судить по первой игре. “Крылья” выглядели неплохо. В первом тайме “Динамо” создало много моментов, но не смогло их реализовать. Во второй половине встречи команда действовала гораздо слабее. Нужно искать баланс между центром поля и атакой. Впереди пока ничего не получается. Главная проблема “Динамо” в том, что нет явного лидера, который ведет за собой команду», — цитирует Лещенко «Спорт-Экспрессу».