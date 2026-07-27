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Тренер «Балтики»: Вряд ли сможем быть выше, чем в прошлом сезоне

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев оценил перспективы бело-синих в сезоне-2026/27.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Балтика"

— «Балтике» нужны другие игроки, чтобы стать чемпионом. У нас состав под топ-10 РПЛ. У нас только забирают всех игроков… Это проблема для нас! Мы наигрываем футболистов, готовим их и тут же прощаемся с ними. Такая же проблема была в «Ахмате» у нас. Вряд ли мы сможем дать результат лучше, чем в прошлом сезоне. Будем стремиться к этому, но будет трудно. У нас пока нет равноценных замен ушедшим футболистам. В матче с ЦСКА выходила молодежь, игрок 2006 года рождения, у которого считанные минуты в Российской Премьер-Лиге, — передает слова Нагайцева «РБ Спорт».

Сезон-2025/26 калининградская команда завершила на шестом месте в Российской Премьер-Лиге.

«Балтика» начала новый сезон в РПЛ с поражения. Подопечные Андрея Талалаева проиграли московскому ЦСКА в первом туре Российской Премьер-лиги. Матч состоялся в пятницу, 24 июля, на «ВЭБ Арене» и завершился со счетом 2:1. Уже на 35-й секунде нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор забил самый быстрый первый гол сезона в РПЛ. На 32-й минуте защитник «Балтики» Андерсон забил автогол. На 36-й минуте московские армейцы вышли вперед после мяча Кирилла Глебова. Этот гол стал победным в матче.

Следующий матч в рамках РПЛ «Балтика» проведет 1 августа против московского «Динамо».