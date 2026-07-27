Тренер «Балтики»: Вряд ли сможем быть выше, чем в прошлом сезоне

— «Балтике» нужны другие игроки, чтобы стать чемпионом. У нас состав под топ-10 РПЛ. У нас только забирают всех игроков… Это проблема для нас! Мы наигрываем футболистов, готовим их и тут же прощаемся с ними. Такая же проблема была в «Ахмате» у нас. Вряд ли мы сможем дать результат лучше, чем в прошлом сезоне. Будем стремиться к этому, но будет трудно. У нас пока нет равноценных замен ушедшим футболистам. В матче с ЦСКА выходила молодежь, игрок 2006 года рождения, у которого считанные минуты в Российской Премьер-Лиге, — передает слова Нагайцева «РБ Спорт».