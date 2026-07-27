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Зобнин рассказал о тактике «Спартака» в борьбе за чемпионство

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал о перспективах красно-белых в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В первом туре Российской Премьер-лиги «Спартак» дома разгромил московскую «Родину» со счетом 3:0.

«Готов ли “Спартак” бороться за чемпионство? Мы пока сыграли лишь один тур, идем от игры к игре. Дальше у нас “Ахмат”, будем готовиться побеждать. А в конце уже посмотрим, сколько очков набрали. Я согласен, что “Спартак” должен бороться за чемпионство», — цитирует Зобнина Metaratings.ru.

В следующем туре РПЛ «Спартак» сыграет на выезде против грозненского «Ахмата» в воскресенье, 2 августа.

Роману Зобнину 32 года. Его контракт с клубом истекает летом 2027 года. Он выступает за «Спартак» с 2016 года, ранее он играл за московское «Динамо», воспитанником которого является. В составе «Спартака» Зобнин становился чемпионом России, серебряным и двукратным бронзовым призером первенств страны, выигрывал Кубок и Суперкубок России.

Всего за «Спартак» полузащитник провел 310 матчей, забив 23 мяча и отдав 22 результативные передачи во всех турнирах. По числу проведенных матчей Зобнин занимает 10‑е место в истории «Спартака». На 9‑м месте Сергей Шавло, который провел за «Спартак» 315 матчей. Лидером списка остается Федор Черенков (494).