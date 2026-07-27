Зобнин рассказал о тактике «Спартака» в борьбе за чемпионство

«Готов ли “Спартак” бороться за чемпионство? Мы пока сыграли лишь один тур, идем от игры к игре. Дальше у нас “Ахмат”, будем готовиться побеждать. А в конце уже посмотрим, сколько очков набрали. Я согласен, что “Спартак” должен бороться за чемпионство», — цитирует Зобнина Metaratings.ru.