Федотов оценил работу самого молодого арбитра в истории РПЛ

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал дебют 24-летнего судьи Матвея Заики в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. Молодой рефери обслуживал матч второго тура между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов», который завершился со счетом 0:0. Встреча прошла на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» в Москве.
"Матвей Заика — дебютант, самый молодой арбитр в истории РПЛ. Большая заслуга департамента, что они правильно подобрали ему матч. Дали игру в Москве, чтобы посмотреть на него. Это раньше начальство на трибуне воспринималось как приговор. Сейчас всё иначе: когда руководство на стадионе, арбитрам поспокойнее. И это тоже плюс нынешнему руководству.
Заика отработал хорошо, спокойно. Где-то немного понервничал, но это нормально. «Крылья» пытались поднадавить, но потом поняли, что парень разбирается. Футболисты всё приняли, не стали брать за горло молодого парня. Хороший дебют, так и надо«, — сказал Федотов в беседе с “Чемпионатом”.
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Кирилл Столбов
7
Михайло Баньяц
64′
77
Денис Макаров
11
Амар Рахманович
64′
10
Мартин Крамарич
8
Максим Витюгов
78′
5
Доминик Ороз
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
- Вышел из игры
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти