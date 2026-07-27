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Федотов оценил работу самого молодого арбитра в истории РПЛ

Самому молодому арбитру РПЛ Матвею Заике 24 года.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал дебют 24-летнего судьи Матвея Заики в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. Молодой рефери обслуживал матч второго тура между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов», который завершился со счетом 0:0. Встреча прошла на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

"Матвей Заика — дебютант, самый молодой арбитр в истории РПЛ. Большая заслуга департамента, что они правильно подобрали ему матч. Дали игру в Москве, чтобы посмотреть на него. Это раньше начальство на трибуне воспринималось как приговор. Сейчас всё иначе: когда руководство на стадионе, арбитрам поспокойнее. И это тоже плюс нынешнему руководству.

Заика отработал хорошо, спокойно. Где-то немного понервничал, но это нормально. «Крылья» пытались поднадавить, но потом поняли, что парень разбирается. Футболисты всё приняли, не стали брать за горло молодого парня. Хороший дебют, так и надо«, — сказал Федотов в беседе с “Чемпионатом”.

Динамо
0:0
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
25.07.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 15335 зрителей
Главные тренеры
Сандро Шварц
Сергей Булатов
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
10
Бителло
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Данил Глебов
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Константин Тюкавин
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64′
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Виктор Окишор
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Артур Гомес
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Иван Сергеев
Крылья Советов
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7
Михайло Баньяц
64′
77
Денис Макаров
11
Амар Рахманович
64′
10
Мартин Крамарич
8
Максим Витюгов
78′
5
Доминик Ороз
Статистика
Динамо
Крылья Советов
Удары (всего)
21
12
Удары в створ
5
4
Угловые
6
2
Фолы
15
14
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти