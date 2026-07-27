Федотов оценил работу самого молодого арбитра в истории РПЛ

"Матвей Заика — дебютант, самый молодой арбитр в истории РПЛ. Большая заслуга департамента, что они правильно подобрали ему матч. Дали игру в Москве, чтобы посмотреть на него. Это раньше начальство на трибуне воспринималось как приговор. Сейчас всё иначе: когда руководство на стадионе, арбитрам поспокойнее. И это тоже плюс нынешнему руководству.