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Мостовой предложил создать черный список тренеров РПЛ

Александр Мостовой назвал имена тренеров, которые, по его мнению, не должны больше работать в клубах РПЛ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выступил с предложением создать черный список тренеров, которым, по его мнению, не стоит работать в клубах Российской Премьер-лиги.

"Нужно создать черный список тренеров для РПЛ. Туда надо включить Абаскаля, Рангника, Нагельсмана и прочих дилетантов, чтобы они ни в коем случае не возглавили российские клубы.

По идее ни одному здравомыслящему руководителю не придет в голову обращаться к кому-то из этих специалистов, но они такие живучие в плане поиска работы — их агенты устраивают везде и всюду. Пропихивают их со страшной силой.

Не удивлюсь, если тот же Нагельсман каким-то образом окажется в РПЛ. Тедеско — та же песня. Ни в коем случае нельзя допустить назначения этих людей. Они обманули футбол, став главными тренерами больших команд и сборных«, — сказал Мостовой “Совспорту”.