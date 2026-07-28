Мостовой предложил создать черный список тренеров РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выступил с предложением создать черный список тренеров, которым, по его мнению, не стоит работать в клубах Российской Премьер-лиги.
"Нужно создать черный список тренеров для РПЛ. Туда надо включить Абаскаля, Рангника, Нагельсмана и прочих дилетантов, чтобы они ни в коем случае не возглавили российские клубы.
По идее ни одному здравомыслящему руководителю не придет в голову обращаться к кому-то из этих специалистов, но они такие живучие в плане поиска работы — их агенты устраивают везде и всюду. Пропихивают их со страшной силой.
Не удивлюсь, если тот же Нагельсман каким-то образом окажется в РПЛ. Тедеско — та же песня. Ни в коем случае нельзя допустить назначения этих людей. Они обманули футбол, став главными тренерами больших команд и сборных«, — сказал Мостовой “Совспорту”.