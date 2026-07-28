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«Спартак» предложил 25 млн евро за нападающего сборной Аргентины

Московский «Спартак» направил «Палмейрасу» официальное предложение о трансфере нападающего сборной Аргентины Флако Лопеса в размере 25 млн евро. Об этом сообщает UOL.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации источника, бразильский клуб отклонил предложение «Спартака», поблагодарив «красно-белых» за проявленный интерес. В «Палмейрасе» дали понять, что не готовы вести переговоры по трансферу футболиста.

Несмотря на отказ, «Спартак» не намерен прекращать борьбу за 25-летнего нападающего. Московский клуб рассчитывает убедить Лопеса перебраться в РПЛ, предложив ему значительно более выгодные финансовые условия.

Лопес перешел в «Палмейрас» летом 2022 года из «Лануса» за 9,5 млн евро. Он провел за бразильский клуб 214 матчей, в которых забил 71 мяч и отдал 25 голевых передач. Вместе с «Палмейрасом» Лопес дважды становился чемпионом Бразилии (2022, 2023) и чемпионом штата Паулиста (2023, 2024).

В этом сезоне Лопес является лучшим бомбардиром «Палмейраса», забив 14 голов в 35 матчах. Клуб из Сан-Паулу возглавляет турнирную таблицу бразильской Серии А, опережая ближайшего преследователя в лице «Фламенго» на шесть очков.

В октябре 2025 года Лопес дебютировал за сборную Аргентины и провел за национальную команду семь матчей, в том числе две игры на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике.

После 1-го тура «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» по разнице мячей. В воскресенье, 2 августа, «красно-белые» на выезде сыграют против грозненского «Ахмата». Начало матча — в 20:30 по московскому времени.