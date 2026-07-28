«Он специфичный игрок». Семин оценил шансы Дзюбы на возвращение

«Только сам Дзюба может определить, ушло его время или нет. Но он специфичный игрок, и именно специфичный тренер и клуб должны увидеть и сказать, нужен он им или нет. Невысокая скорость? Но он всю жизнь был таким, а голы забивал. У него, как у каждого игрока, есть свои плюсы и минусы. Он тоже может забить не меньше, чем Александр Соболев, но для этого ведь нужно, чтобы на него играли и ему помогали. Если какому-либо клубу он нужен, то его, конечно, возьмут.



Я не могу сказать сейчас, нужен он кому-то или нет. Во-первых, я его не вижу. Во-вторых, он уже несколько месяцев нигде не играет. И мне сложно сказать, в каком физическом состоянии сейчас находится Артем. Не так просто взять такого игрока и пригласить в команду, надо прежде понять, с какими мыслями он готов идти в тот или иной клуб. Например, в “Акроне”, я считаю, он хорошо сыграл свою роль. И у него был хороший контакт с главным тренером», — сказал Семин.